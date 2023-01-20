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«الناتو»: استمرار المشاورات حول تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

«الناتو»: استمرار المشاورات حول تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
20 يناير 2023 21:23

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، بالإعلان عن تسليم شحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا. وقال ستولتنبرج، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر أوكرانيا المقام في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين بألمانيا، إنه يتوقع مزيدا من التطورات في النقاش حول إمكانية تسليم دبابات ليوبارد 2 الألمانية للجانب الأوكراني. وأوضح ستولتنبرج للصحفيين أن حقيقة أن مئات المركبات المدرعة الجديدة وعربات المشاة القتالية ودبابات القتال متاحة حاليا لأوكرانيا، سوف تحدث فرقا هائلا لهذه البلاد. وذكر أن هذا الدعم لن يمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الروسية الجديدة فحسب، بل سيمكنهم أيضا من شن هجماتهم الخاصة لاستعادة السيطرة على الأراضي.

وحول مسألة ما إذا كانت ألمانيا تضر بالوحدة الأوروبية لأنها لم تسلم بعد دبابة ليوبارد 2، قال ستولتنبرج: "المشاورات ستتواصل". ومنذ بداية الحرب، كان نوع الدعم يتطور باستمرار، بحسب ستولتنبرج. وأكد ستولتنبرج على أن ألمانيا كانت من أكثر الحلفاء دعما لأوكرانيا.

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وقال: "المدفعية والذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي والآن أيضا ناقلات الجنود المدرعة من نوع ماردر: إن ألمانيا حقا رائدة في دعم أوكرانيا في العديد والعديد من المجالات".

المصدر: د ب أ
الناتو
ألمانيا
أوكرانيا
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