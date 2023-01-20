عمال البريد الألمان يشاركون في إضراب بشأن الأجور

شارك حوالي 16700 من عمال البريد الألمان، أي نحو ثلث العاملين، في إضراب اليوم الجمعة بشأن الأجور، حسبما ذكر متحدث باسم شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست".

وجاء ذلك بالمقارنة بتقديرات نقابة "فيردي" التي أشارت إلى مشاركة 15 ألف عامل منذ مساء أمس الخميس، عندما بدأ العاملون في الإضراب. وتطالب "فيردي" وهي ثاني أكبر نقابة في البلاد، بزيادة بنسبة 15% في الرواتب بتعاقد يستمر لمدة عام لموظفيها البالغ عددهم 160 ألفا وهو ما رفضته الشركة باعتباره غير واقعي.

ومن المقرر أن يتم إجراء المزيد من المحادثات في 8 و 9 فبراير، وهو الموعد الذي ذكرت الشركة أنها ستقدم عرضا فيه.

وبينما ذكرت الخدمة البريدية أن مراكز توزيع الطرود هي فقط التي ستدخل الإضراب، ذكرت النقابة أن جميع مراكز الطرود وجميع مراكز البريد تقريبا شهدت توقفا في عملها.

وتشغل "دويتشه بوست" 82 مركزا بريديا ، و38 مركزا للطرود ومركزي بريد دوليين في ألمانيا.

ونتيجة لذلك من المتوقع أن يتلقى العملاء الطرود التي تم إرسالها اليوم بعد عدة أيام، حسبما أعلنت خدمة البريد في بون.

وذكرت "دويتشه بوست" أن الإضرابات التحذيرية ستؤثر على حوالي 2.3 مليون طرد على مستوى البلاد. ويوازي هذا نحو ثلث متوسط الطرود التي يتم توصيلها يوميا. كما تأثر قرابة 13 مليون خطاب أيضا، بما يوازي ربع متوسط الخطابات التي يتم توصيلها يوميا تقريبا.