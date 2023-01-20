الأسبوع الأخضر الدولي يعود في برلين بعد توقف عامين

حضرت أول مجموعة من 300 ألف زائر متوقعين في افتتاح الأسبوع الأخضر الدولي في برلين اليوم الجمعة، لدى استئناف الفعالية الزراعية بعد تعليقها لعامين خلال جائحة كوفيد- 19.

ويتم تمثيل نحو 1400 عارض من 60 دولة في المعرض التجاري، الذي يعد بمثابة منصة عرض للمنتجين كما أنه المنتدى الأساسي لمناقشة القضايا الرئيسية في الاقتصاد الزراعي.

وبرغم الأعداد الكبيرة المتوقع حضورها بحلول نهاية الفعالية في 29 يناير، إلا أن الفعالية أصغر من مثيلاتها السابقة، حينما كان الأسبوع الأخضر يجذب في المتوسط حوالي 400 ألف ضيف.

وجرت مناقشات بالفعل، في الأيام التي سبقت المعرض، عن ظروف التغير البيئي وإطار العمل السياسي بالإضافة إلى أسعار المستهلك وآثار الحرب الدائرة في أوكرانيا.