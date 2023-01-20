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أميركا تحث الحلفاء على تقديم السلاح لأوكرانيا

اجتماع وزراء دفاع دول داعمة لأوكرانيا
20 يناير 2023 16:31

حث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الحلفاء، اليوم الجمعة، على دعم أوكرانيا بكل الموارد، وذلك في بداية اجتماع يضم عشرات من وزراء الدفاع في قاعدة جوية بألمانيا.

يجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي ونظراؤهم من نحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الأميركية، في أحدث لقاء ضمن سلسلة من المؤتمرات للتعهد بتقديم أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال أوستن، في بداية الاجتماع بدون أن يشير بشكل محدد إلى دبابات، "هذه ليست لحظة للتباطؤ. إنه وقت تقديم الدعم بكل الموارد. الشعب الأوكراني يتطلع إلينا".

وقبل ساعات من اجتماع اليوم، أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار أميركي، وهي حزمة ستشمل المزيد من المركبات المدرعة والذخيرة.

لكن أوكرانيا تضغط لتسليمها دبابات قتالية خاصة دبابات "ليوبارد" المتطورة الألمانية الصنع.

تعد دبابات "ليوبارد" مناسبة بشكل خاص لأوكرانيا لأنها مستخدمة على نطاق واسع، مما يعني أن العديد من الدول يمكنها أن تساهم ببعض منها لدعم أوكرانيا.

وأعلنت دول أوروبية استعدادها لإرسال تلك الدبابات إلى أوكرانيا. لكن ذلك يحتاج لموافقة ألمانيا.

وقالت مصادر من الحكومة الألمانية إن برلين ستُوافق على إرسال دبابات "ليوبارد" إذا وافقت الولايات المتحدة على إرسال دبابات "أبرامز" لأوكرانيا.

وأوضحت الولايات المتحدة أنها لن ترسل دبابات "أبرامز" في أي وقت قريب، قائلة إن استخدام الدبابات الأميركية سيكون بمثابة كابوس لوجستي للقوات الأوكرانية، بسبب ما تحتاجه من وقود وصيانة.

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المصدر: وكالات
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