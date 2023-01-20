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طائرات مسيَّرة تستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سوريا

جنود أميركيون في سوريا (أرشيفية)
20 يناير 2023 16:08

قال الجيش الأميركي إن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت قاعدة أميركية في منطقة التنف في سوريا، اليوم الجمعة.

وأضاف الجيش، في بيان، إن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين صفوف الجنود الأميركيين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهدف القاعدة العسكرية الأميركية.

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قاعدة عسكرية أميركية
سوريا
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