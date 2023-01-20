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بوتين يناقش الوضع في أوكرانيا مع مجلس الأمن الروسي

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
20 يناير 2023 15:45

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا مع مجلس الأمن القومي.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن الكرملين، حضر الاجتماع الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين.

ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله "خلال الاجتماع، كان هناك تبادل لوجهات النظر حول تقدم العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

يتزامن اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي مع اجتماع تعقده الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين العسكرية الأميركيّة في ألمانيا لدراسة تقديم مزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف خصوصا الدبابات القتالية.

وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن حكومته تتوقع "قرارات قوية" من هذا الاجتماع.

وقبيل انعقاد الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا والسويد والدنمارك إرسال شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
مجلس الأمن القومي
روسيا
أوكرانيا
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