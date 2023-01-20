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مقتل عشرات الإرهابيين بهجوم في الصومال

وحدات من الجيش الصومالي (أرشيفية)
20 يناير 2023 15:30

قالت وزارة الإعلام الصومالية إن عشرات الإرهابيين من حركة الشباب المتشددة قتلوا خلال هجوم على قاعدة عسكرية اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين هاجموا قاعدة عسكرية في بلدة استعادت الحكومة السيطرة عليها مؤخرا.

وأوضحت وزارة الإعلام أن الجنود قتلوا 100 من متشددي الحركة ودمروا خمس سيارات نصف نقل محملة بالأسلحة.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة جنود على الأقل.

وقال الضابط عيسى عبد الله إن مقاتلي الحركة الإرهابية اقتحموا قاعدة في بلدة "جلعد" في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفجروا سيارات مفخخة وأطلقوا نيران أسلحتهم.

وأكد عبد الله أن طائرات مسيرة، نشرت للمساعدة في تعزيز الجيش، نفذت عمليات قصف ضد المتشددين وطردتهم خارج البلدة.

وقال إنه تم صد الهجوم في النهاية وإن من بين القتلى نائب قائد القاعدة الذي كان ضمن وحدة متمركزة هناك.

تشرف على القاعدة وحدة من "قوات صاعقة" شاركوا في الهجوم على الإرهابيين قبل أيام.

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المصدر: وكالات
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هجوم إرهابي
حركة الشباب
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