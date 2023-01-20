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مقتل 18 مدنياً في هجومين إرهابيين بالساحل الأفريقي

جنود من جيش بوركينا فاسو
20 يناير 2023 15:05

قُتل 18 مدنيا على الأقل، بينهم 16 مدنيا من قوات محلية، الخميس، في هجومَين نفّذهما إرهابيون في شمال بوركينا فاسو وشمال غربها، على ما قالت مصادر أمنية اليوم الجمعة.

استهدف الهجوم الأول قوة محلية تعرف باسم "متطوّعون للدفاع عن الوطن" في راكويغتنغا (شمال) ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

أما الهجوم الثاني، فوقع في محافظة نيالا (شمال غرب) إقر كمين لقافلة يرافقها أفراد من "متطوّعين للدفاع عن الوطن وعسكريون" ما أسفر عن مقتل مدني ونحو عشرة متطوعين، وفقا لمسؤول في "متطوّعون للدفاع عن الوطن".

وأكدت مصادر أمنية وقوع الهجومين.

تشهد الدولة، الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، أعمال عنف إرهابي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص عن قراهم وفقا للأمم المتحدة.

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المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
منطقة الساحل الأفريقي
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