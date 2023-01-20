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قوات روسية تعلن السيطرة على بلدة أوكرانية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب بخموت
20 يناير 2023 14:29

قالت قوات روسية، اليوم الجمعة، إنها سيطرت على كليشيفكا وهي بلدة صغيرة جنوبي بخموت في شرق أوكرانيا.

تقع كليشيفكا، التي كان عدد سكانها قبل الأزمة حوالي 400 شخص، على بعد تسعة كيلومترات جنوبي بخموت.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن بلدة بخموت تتعرض للقصف.

تقع البلدة في منطقة دونيتسك، والتي تشكل مع لوجانسك منطقة دونباس.

كما تعرضت بلدة سوليدار، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من بخموت، لإطلاق نار.

وتقول القوات الروسية إنها تسيطر على بلدة سوليدار بينما تقول مصادر أوكرانية إن قوات كييف لا تزال تقاتل هناك.

وتشهد منطقة دونيتسك معارك منذ أسابيع للسيطرة على المدن.

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المصدر: وكالات
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بخموت
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