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مسلّح يقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في جورجيا

سيارة تابعة للشرطة الجورجية
20 يناير 2023 14:14

قُتل خمسة أشخاص بينهم شرطي وأُصيب عدد من الأشخاص في شرق جورجيا بعدما أطلق جندي سابق النار من على شرفة قبل أن ينتحر، على ما أعلنت السلطات اليوم الجمعة.

وحصل إطلاق النار مساء الخميس في مدينة ساغاريجو البالغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا شرق العاصمة تبليسي.

ووفق وزارة الداخلية، أطلق الرجل النار بسلاح آلي من شرفة شقّة، ما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص في باحة هذا المبنى السكني بالإضافة إلى شرطي وصل إلى المكان.

وأُصيب خمسة أشخاص آخرين وأحدهم حالته حرجة، بحسب الوزارة.

وقال وزير الداخلية فختانغ غوميلوري "أتت وحدة من القوات الخاصة وطلبت منه الاستسلام. بالطبع، أطلق النار مرة أخرى".

وأشار إلى أن المشتبه به انتحر بإطلاق النار على رأسه عندما اقتحمت القوات الخاصة باب الشقة.

ولم تُعرف الدوافع وراء إطلاق النار حتى الساعة.

وتشير المعلومات الأولية، وفق غوميلوري، إلى أن مُطلق النار، المولود في العام 1974، خدم في صفوف القوات الجورجية المسلّحة بين 2006 و2021.

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المصدر: آ ف ب
جورجيا
إطلاق نار
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