السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حكم بغرامة على الرئيس الأميركي السابق ترامب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
20 يناير 2023 14:03

حكم قاض اتحادي أميركي على الرئيس السابق دونالد ترامب ومحاميته بغرامة قدرها حوالى مليون دولار أميركي لرفعهما دعوى قضائية "عبثية" على هيلاري كلينتون بتهمة محاولة الغش في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وحكم القاضي جون ميدلبروكس على الرئيس الجمهوري السابق، الذي يأمل بالعودة إلى البيت الأبيض في 2024، بارتكاب "إساءة استخدام للمحاكم" من خلال رفع دعوى قضائية "لنشر رواية سياسية بشكل غير نزيه".

وزعمت الشكوى، التي رفضها القاضي ميدلبروكس العام الماضي، أنّ كلينتون وأشخاصاً آخرين حاولوا إقناع الجمهور بأن حملة ترامب جرت بتواطؤ مع روسيا. وطالب الرئيس السابق، من منافسته التي هزمها في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016، بتعويض قدره 70 مليون دولار أميركي.

واعتبر القاضي، في حكمه المؤلف من 45 صفحة، أن هذه الشكوى "ما كان يجب أن تُرفع أبداً".

وكتب القاضي "عدم كفايتها كشكوى قانونية واضحة منذ البداية. وأي محامٍ عاقل ما كان ليقدمها. الغرض منها سياسي، ولا تشكل أي من الحجج الواردة في الشكوى ادعاء قانونياً مقبولاً".

وحُكم على ترامب ومحاميته ألينا هابا بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 937,989,39 دولارًا لتغطية التكاليف القانونية للطرف الخصم.

وكتب القاضي ميدلبروكس أن دونالد ترامب "يستخدم المحاكم مرارًا وتكرارًا للانتقام من خصومه السياسيين".

أخبار ذات صلة
ترامب يضغط على "فيسبوك" بشأن حسابه
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
المصدر: رويترز
دونالد ترامب
غرامة
محكمة
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
اليوم 16:26
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
الرياضي
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
اليوم 16:20
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©