روسيا تعلّق على تقديم دبابات قتالية إلى أوكرانيا

علقت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على إرسال دبابات قتالية من قبل الدول الغربية إلى أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الدول الغربية، التي تزود أوكرانيا بمزيد من الدبابات، لن تغير مسار لأزمة وستزيد من مشاكل الشعب الأوكراني.
وأكد أن "هذه الشحنات (من الدبابات) لا يمكن أن تغير شيئا، بل ستسبب مشكلات جديدة لأوكرانيا" ذاكرا خصوصا عبء "صيانتها وتصليحها". وأكد "يجب عدم المبالغة في أهمية تسليم أسلحة كهذه أو قدرتها على تغيير أي شيء ... هذا لن يغير شيئا على صعيد تقدم الجانب الروسي باتجاه تحقيق أهدافه". واتهم الناطق باسم الكرملين الدول الغربية كذلك "بالتشبث بوهم مأسوي بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة". وأضاف "نلاحظ ضلوعًا غير مباشر ومباشرًا لدول حلف شمال الأطلسي (في النزاع) ونسمع تصريحات، ولا نرى سوى هيمنة إرادة التدخل بشكل متنام".
يأتي هذا التعليق فيما تعقد الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا اجتماعا في قاعدة رامشتاين العسكرية الأميركيّة في ألمانيا لدراسة تقديم مزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف خصوصا الدبابات.
وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن حكومته تتوقع "قرارات قوية" من هذا الاجتماع.
وقبل انعقاد الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا والسويد والدنمارك إرسال شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.