فنلندا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت فنلندا، اليوم الدمعة، تقديم معدات دفاعية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو (434 مليون دولار أميركي).
وقالت وزارة الدفاع الفنلندية، في بيان، إن التبرع الجديد سيرفع القيمة الإجمالية للمساعدات الدفاعية الفنلندية لأوكرانيا إلى 590 مليون يورو حتى الآن.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الحزمة لا تشمل دبابات "ليوبارد 2" القتالية المتطورة الألمانية الصنع التي تطالب أوكرانيا منذ مدة بتسليمها.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار أميركي تشمل خصوصا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة.
تشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفحة من طراز "برادلي" و90 ناقلة جند مصفحة من طراز "سترايكر"، حسبما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان.
كذلك، سيسلم الجيش الأميركي أوكرانيا 53 مركبة مدرعة مضادة للألغام (MRAP) و350 مركبة نقل "همفي" طراز M998 وصواريخ احتياطية لأنظمة NASAMS وHIMARS المضادة للطائرات التي كانت قد أُرسِلَت إليها سابقا، و8 أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز Avenger بالإضافة إلى آلاف الذخيرة.