الصين تدلي بتصريحات مطمئنة بشأن موجة كوفيد

أدلت الصين، اليوم الجمعة، بتصريحات مطمئنة بشأن الموجة الحالية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت بكين إن الأسوأ قد انتهى في معركتها ضد كوفيد-19، وذلك قبيل ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما منذ سنوات اليوم الجمعة، في حركة تنقل كبيرة للناس.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن سون تشونلان نائبة رئيس الوزراء، التي تشرف على جهود مكافحة الفيروس، في وقت متأخر أمس الخميس قولها إن انتشار الفيروس عند مستوى "منخفض نسبيا"، وذلك بعد أن قال مسؤولون في قطاع الصحة إن عدد مرضى كوفيد في العيادات وغرف الطوارئ وأصحاب الحالات الحرجة قد بلغ ذروته.
وتخلت بكين عن الكثير من القيود المرتبطة بكوفيد والاختبارات الجماعية الشهر الماضي.
وأسهم هذا التحول في سياسة "صفر كوفيد" التي تبنتها الحكومة منذ بداية الجائحة، في موجة تفش.
وقالت نائبة رئيس الوزراء، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية "في الآونة الأخيرة، صارت الجائحة بشكل عام في البلاد عند مستوى منخفض نسبيا".
وأضافت "عدد الحالات الحرجة في المستشفيات يتناقص بشكل مطرد، غير أن مهمة الإنقاذ لا تزال ثقيلة".
جاءت تعليقاتها عشية ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما في أنحاء الصين منذ تفشي الجائحة أواخر 2019، إذ يسافر ملايين من المقيمين بالمدن إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ رسميا يوم السبت.
وتزاحم ركاب محملون بأمتعة وصناديق هدايا على القطارات اليوم، متجهين للاجتماع بأسرهم بعد طول انتظار.