مدير المخابرات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سرا
وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية
20 يناير 2023 09:59
قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية سافر سرا إلى كييف في الآونة الأخيرة للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "سافر المدير بيرنز إلى كييف، حيث التقى بنظراء في المخابرات الأوكرانية وكذلك الرئيس زيلينسكي وشدد على دعمنا المستمر لأوكرانيا".
وأحجم المسؤول عن الكشف عن موعد الزيارة. وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، التي كانت أول من أورد الخبر، إن الزيارة حدثت في مطلع الأسبوع.
وأضاف تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة، وذكرت أنه أقر أيضا بأنه في مرحلة ما سيصبح الحصول على المساعدة الأميركية أصعب.
كما ذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن زيلينسكي وكبار مسؤولي المخابرات الأوكرانية بحثوا، خلال اللقاء، إلى أي مدى يمكن أن تتوقع كييف استمرار المساعدات الغربية والأميركية بعد فوز الجمهوريين بأغلبية بسيطة في مجلس النواب الأميركي في انتخابات التجديد النصفي.
وقالت الصحيفة إن زيلينسكي ومساعديه خرجوا من الاجتماع بانطباع أن دعم واشنطن لكييف لا يزال قويا.