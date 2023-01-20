اليابان تخفض تصنيف كوفيد قريباً

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إنه وجه خبراء وزارة الصحة لتعزيز المناقشات حول خفض محتمل للوضع القانوني لفيروس كورونا إلى نفس مستوى الإنفلونزا الموسمية بحلول هذا الربيع.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن كوفيد-19 يصنف حاليا في اليابان على أنه مرض من الفئة الثانية، وهو نفس حالة مرض السل وإنفلونزا الطيور، ويخضع لتدابير واسعة النطاق، بما في ذلك القيود المفروضة على تحركات الأشخاص المصابين والمخالطين لهم.
كما قال كيشيدا للصحفيين إن حكومته ستراجع القواعد الخاصة باستخدام الكمامات وغيرها من الإجراءات التي كانت قد اتخت لمنع انتشار كوفيد-19، موضحا أن حكومته تعتزم مواصلة برنامج التطعيم حتى بعد خفض تصنيف المرض.
ويمكن لحكومة كيشيدا، من خلال خفض تصنيف كوفيد-19 إلى الفئة الخامسة بموجب قانون الأمراض المعدية، تخفيف القيود وتقليل الدعم الطبي للمرضى.
كانت لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة قد حثت الحكومة الأسبوع الماضي على اتباع نهج "تدريجي" لخفض مستوى تصنيف كوفيد-19، في حين يجري الإبقاء على إجراءات فيروس كورونا المستجد لضمان الرعاية الطبية الكافية.