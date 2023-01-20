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قائد عسكري: روسيا تبقى تهديدا لحلف الناتو

الأميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو
20 يناير 2023 09:32

قال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن روسيا ستظل تشكل تهديدا للحلف حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وأوضح الأميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية للحلف، للصحفيين في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل "مهما كانت نتيجة" الأزمة الحالية"، فإنه من "المرجح أن تكون للروس طموحات مماثلة... وبالتالي فإن التهديد لن يزول".

وأضاف باور أنه في الوقت الذي تستنفد فيه الأزمة قوات روسيا وعتادها وذخيرتها، فإن دول حلف الناتو تتوقع أن تحاول موسكو إعادة بناء قدراتها العسكرية بل وتعزيزها.

وقال باور، متحدثا في نهاية اجتماع استمر يومين لكبار الضباط العسكريين من دول الحلف "الاعتقاد العام هو أن الروس سيعيدون تشكيل ما لديهم وسيتعلمون أيضا من هذا الصراع بأنفسهم وسيحاولون تحسين ما لديهم".

وأضاف "لذلك، من المرجح أن يكون لذلك تداعيات على خططنا في المستقبل".

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المصدر: وكالات
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
روسيا
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