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كوريا الجنوبية تلغي أحد آخر قيود جائحة كوفيد

مسافرون في محطة قطارات في العاصمة سول
20 يناير 2023 09:18

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء بعض المرافق، ابتداء من يوم 30 يناير الجاري، في إلغاء لأحد آخر القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا.

وسيصبح ارتداء الكمامات مجرد توصية غير ملزمة قانونيا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن القيود ستبقى إلزامية في بعض المرافق بما في ذلك المستشفيات والصيدليات ووسائل النقل العام والمرافق المعرضة لارتفاع مخاطر الإصابة.

وذكر رئيس الوزراء، خلال اجتماع للاستجابة لكوفيد-19، أن 3 معايير، وهي الاتجاه النزولي في حالات الإصابة الجديدة، وأعداد الحالات الحرجة والوفيات، فضلا عن قدرات الاستجابة الطبية القوية، تم استيفاءها من بين المعايير الأربعة (المعيار المتبقي هو ارتفاع التلقيح بين الفئات الأكثر عرضة للخطر).

كانت الحكومة قد قالت، في وقت سابق، إنها قد تلغي إلزامية ارتداء الكمامات على مراحل إذا تم استيفاء معيارين على الأقل من أربعة معايير.

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المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
قيود
جائحة كورونا
الكمامة
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