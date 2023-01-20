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زيلينسكي يكشف توقعاته من اجتماع بشأن تزويد بلاده بالسلاح
جنود أوكرتنيون يطلقون قذائف
20 يناير 2023 08:38
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتوقع "قرارات قوية" بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية خلال اجتماع هام للحلفاء في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا اليوم الجمعة.
وقال زيلينسكي، في خطاب في وقت متأخر مساء الخميس "بينما نستعد لاجتماع رامشتاين غدا، فإننا نتوقع قرارات قوية. نتوقع حزمة دعم عسكري قوية من الولايات المتحدة".
وقبل مباحثات رامشتاين، تزايدت الضغوط على برلين للموافقة على تزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" التي يسعى المسؤولون في كييف بشدة للحصول عليها.
وأشارت بولندا وفنلندا إلى أنهما على استعداد لإرسال هذه الدبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، لكنهما بحاجة إلى موافقة برلين على هذه الخطوة.
وأضاف زيلينسكي "أنا ممتن لشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي كان في كييف اليوم والذي دعا أوروبا بوضوح لاتخاذ قرار بشأن الدبابات".
وتابع الرئيس الأوكراني "الآن، نحن بانتظار قرار من عاصمة أوروبية يفعّل سلاسل التعاون المعدّة بشأن الدبابات"، مشيرا إلى اعتقاده "أن قوة القيادة الألمانية ستبقى كما هي دون تغيير".
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المصدر: وكالات
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