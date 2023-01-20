السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يكشف توقعاته من اجتماع بشأن تزويد بلاده بالسلاح

جنود أوكرتنيون يطلقون قذائف
20 يناير 2023 08:38

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتوقع "قرارات قوية" بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية خلال اجتماع هام للحلفاء في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا اليوم الجمعة.

وقال زيلينسكي، في خطاب في وقت متأخر مساء الخميس "بينما نستعد لاجتماع رامشتاين غدا، فإننا نتوقع قرارات قوية. نتوقع حزمة دعم عسكري قوية من الولايات المتحدة".

وقبل مباحثات رامشتاين، تزايدت الضغوط على برلين للموافقة على تزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" التي يسعى المسؤولون في كييف بشدة للحصول عليها.

وأشارت بولندا وفنلندا إلى أنهما على استعداد لإرسال هذه الدبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، لكنهما بحاجة إلى موافقة برلين على هذه الخطوة.

وأضاف زيلينسكي "أنا ممتن لشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي كان في كييف اليوم والذي دعا أوروبا بوضوح لاتخاذ قرار بشأن الدبابات".

وتابع الرئيس الأوكراني "الآن، نحن بانتظار قرار من عاصمة أوروبية يفعّل سلاسل التعاون المعدّة بشأن الدبابات"، مشيرا إلى اعتقاده "أن قوة القيادة الألمانية ستبقى كما هي دون تغيير".

أخبار ذات صلة
الجيش الأوكراني بصدد التدرب على دبابات ألمانية في بولندا
الإمارات تجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في أوكرانيا
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
السلاح
أوكرانيا
الدول الغربية
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
اليوم 16:26
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
الرياضي
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
اليوم 16:20
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©