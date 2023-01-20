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واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة ضخمة لأوكرانيا

صواريخ هيمارس المتطورة
20 يناير 2023 08:25

أعلنت الولايات المتحدة تقيدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار أميركي تشمل خصوصا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة.

وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفحة من طراز "برادلي" ستُضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهّد بها في 6 يناير، فضلا عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز "سترايكر" "ستوفر لأوكرانيا لواءين مدرعين"، حسبما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان.
كذلك، سيسلم الجيش الأميركي أوكرانيا 53 مركبة مدرعة مضادة للألغام (MRAP) و350 مركبة نقل "همفي" طراز M998.
وستسلم واشنطن أيضا القوات الأوكرانية صواريخ احتياطية لأنظمة NASAMS وHIMARS المضادة للطائرات التي كانت قد أُرسِلَت إليها سابقا، و8 أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز Avenger بالإضافة إلى آلاف الذخيرة.
بهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 26,7 مليار دولار منذ بداية الأزمة الحالية في 24 فبراير الماضي.
وقد تم الإعلان عن المساعدات الجديدة عشية اجتماع لوزراء دفاع الدول الغربية لتقديم مساعدات عسكرية للأوكرانيين، وفي مقدمهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الموجود في رامشتاين بألمانيا لتنسيق مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لكييف.

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المصدر: آ ف ب
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