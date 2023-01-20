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أميركا تكشف سبب تعطل آلاف الرحلات الجوية

طائرات جاثمة على مطار في نيويورك
20 يناير 2023 08:00

كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أسباب توقف آلاف الرحلات على مستوى البلاد في 11 يناير الجاري.

وقالت الهيئة إن مراجعة أولية خلصت إلى أن موظفين متعاقدين "حذفوا ملفات دون قصد" مما أدى إلى تعطل نظام كمبيوتر رئيسي ووقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد، مما أدى إلى تعطيل أكثر من 11 ألف رحلة جوية.

وأضافت إدارة الطيران أن المشكلة حدثت أثناء عمل الموظفين "لتصحيح التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسية الآنية وقاعدة بيانات احتياطية".

وأوضحت أنها "لم تجد حتى الآن أي دليل على هجوم إلكتروني أو نية خبيثة".

وأدى الخطأ، الذي حدث في قاعدة بيانات لرسائل الطيارين، إلى أول وقف للرحلات المغادرة على مستوى الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

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المصدر: رويترز
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