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«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي

«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي
20 يناير 2023 02:02

القاهرة (الاتحاد)

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يشارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي واجتماعات اللجان الدائمة، التي انعقدت، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ويضم وفد الشعبة في عضويته كلاً من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان. وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتطلع على مذكرة بشأن الموقف من استراتيجية عربية بشأن تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية، وبشأن الموقف من إعداد رؤية أو استراتيجية للأمن الغذائي العربي.
فيما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مسودة الاستبيان الخاص بمحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي، وورقة بشأن توصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ 27 cop  التي عقدت في القاهرة، وورقة بشأن حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، وورقة بشأن إدراج التغذية المدرسية في موازنات الدول العربية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وإنشاء قاعدة بيانات بالتشريعات الوطنية العربية ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

الشعبة البرلمانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية الإماراتية
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