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الأمم المتحدة تنتقد القصور في تنفيذ «اتفاق الحبوب»

الأمم المتحدة تنتقد القصور في تنفيذ «اتفاق الحبوب»
20 يناير 2023 02:02

نيويورك (وكالات) 

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انتقدت الأمم المتحدة، أمس، أوجه القصور في تنفيذ الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكنها لم تلق باللوم على تراكم أكثر من 100 سفينة في المياه التركية في انتظار الموافقة على الإبحار وعمليات التفتيش. وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في يوليو، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية، وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنها «تحث جميع الأطراف على العمل على تذليل العقبات من أجل تقليص تراكم (السفن) وتحسين الكفاءة التنفيذية».
واتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد روسيا الأسبوع الماضي بالإبطاء المتعمد لعمليات التفتيش، قائلة إنه ينبغي نقل 5 ملايين طن من المواد الغذائية شهرياً بموجب الاتفاق. ولم ترد بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على تصريح توماس جرينفيلد.

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اتفاق إسطنبول
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