تدفق اللاجئين يزيد عدد سكان ألمانيا إلى رقم قياسي

برلين (وكالات)

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أمس، أن عدد سكان البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84.3 مليون في 2022، مدفوعاً بقراءة غير مسبوقة لصافي عدد المهاجرين.

وقال المكتب إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية 2021.

مضيفاً أن اللاجئين الوافدين من أوكرانيا ساعدوا في وصول عدد سكان البلاد لأعلى مستوياته، إذ يعيش أكثر من 84 مليون نسمة حالياً في أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان.

وبحسب بعض المقاييس، فإن سكان ألمانيا هم الأكبر سناً لكن ثروتها والطلب على العمالة وسياسة الهجرة المفتوحة نسبياً جعلت منها هدفاً جذاباً للمهاجرين. يذكر أن عام 2020 شكّل أقل الأعوام التي نما فيها سكان ألمانيا، إذ لم يزد إلا بشكل ضئيل، ولم يتجاوز 83.2 مليون نسمة، وكان الرقم الأضعف منذ عام 2011.

وكشفت إحصائيات سابقة لعام 2020 أن واحداً من بين كل أربعة أفراد من سكان ألمانيا ينحدر من أصول مهاجرة، أي ما يعادل 26% من إجمالي عدد السكان.