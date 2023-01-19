«طالبان»: «العقوبات» عقبة أمام حرية الأفغانيات

كابول (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إن العقوبات العالمية على طالبان تشكل عقبة رئيسة أمام قبول الدعوات لمنح المرأة المزيد من الحريات، ومنها السماح لها بالعمل والحصول على التعليم. وأضاف متقي، لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في كابول، أمس الأول، «تم فرض عقوبات على أفغانستان، وتم فرض عقوبات على النظام المصرفي، ورجال الأعمال لدينا يواجهون صعوبات خطيرة ولا يمكنهم حتى تحويل الأموال إلى الخارج لاستيراد الغذاء والوقود»، متسائلاً «ما هو الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة والذي يمكنني نقله إلى قادتي وشعبي؟».

وحظرت طالبان مؤخراً الموظفات المحليات في المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل، وحظرت النساء من الالتحاق بالجامعات حتى إشعار آخر.