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البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»

البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
20 يناير 2023 02:03

واشنطن (وكالات) 

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أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين «لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين، لن نفعل ذلك، هذا واجبهم الدستوري»، مضيفة «لا ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم سياسية».
ويهدد رفض الجمهوريين بالموافقة على زيادة سقف الاقتراض بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الحكومة اقتربت فعلياً أمس من الحد القانوني المسموح به للاقتراض والبالغ 31.4 تريليون دولار، وعند هذه النقطة سوف يتم اللجوء إلى مناورات محاسبية لتجنب التخلف عن السداد بشكل مؤقت.
ويعتبر خبراء أنه حتى مع هذه المناورات ستجد الحكومة نفسها في غضون أشهر من جديد عند حافة الهاوية المالية، وعلى الأرجح في شهر يونيو تقريباً.
ومن المحتمل أن يؤدي التخلف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق المالية، ومن ثم في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تخطي فترة اقتصادية صعبة بعد كوفيد من دون الوقوع في الركود.

البيت الأبيض
جو بايدن
الجمهوريون
الحزب الجمهوري
أميركا
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