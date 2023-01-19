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مجلس حكماء المسلمين يختتم زيارةً للعراق

مجلس حكماء المسلمين
19 يناير 2023 23:42

 اختتم وفد الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين برئاسة  محمد عبد السلام، الأمين العام للمجلس، زيارةً للعراق، استغرقت 4 أيام، التقى خلالها عددًا من المسؤولين من بينهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقيادات دينيَّة ومجتمعيَّة.

تاتي الزيارة انطلاقًا من دعوة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالجهود الكبيرة التي يقودها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وجهودِ فضيلته في مكافحة التطرف وتوحيد صفِّ الأمة.

 وخلال اللقاء مع القيادات الدينيَّة والمجتمعيَّة تمَّتْ مناقشة أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه الأمة العربية والإسلامية، وسبل رأب الصدع، وإعلاء روح الأخوَّة الدينية، وأهمية التعاون المشترك والتأكيد على دور قادة الأديان في تعزيز التعايش الإنساني.

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المصدر: وام
العراق
أحمد الطيب
مجلس حكماء المسلمين
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