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بريطانيا سترسل 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا

بريطانيا سترسل 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا
19 يناير 2023 22:46

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس إن بلاده تعتزم إرسال 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا.

جاءت التصريحات خلال لقاء الوزير مع نظراء له في قاعدة تابا العسكرية في إستونيا.

وقدم بن والاس تفاصيل حزمة أُعلن عنها مسبقا من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال دبابات تشالنجر، وأيضا تفاصيل عن أنواع الصواريخ التي ستقدمها بريطانيا.

وقال "يمكنني القول إننا سنرسل 600 صاروخ آخر من طراز بريمستون إلى مسرح الأحداث، والتي ستكون مهمة جدا في مساعدة أوكرانيا".

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المصدر: وكالات
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بريطانيا
أوكرانيا
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