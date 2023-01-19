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مصادر عسكرية صومالية: مقتل 49 إرهابياً

مصادر عسكرية صومالية: مقتل 49 إرهابياً
19 يناير 2023 22:27

ذكرت مصادر عسكرية أن 49 عضواً على الأقل من ميليشيات «الشباب» الإرهابية قتلوا في اشتباكات بوسط الصومال اليوم الخميس. 

وقال المتحدث العسكري عبدالله علي عنود، إن العملية التي نفذتها القوات الحكومية جاءت رداً على غارة شنتها حركة «الشباب» على قاعدة عسكرية قبل أيام قليلة. 

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كما قتل 20 جندياً صومالياً على الأقل في الاشتباكات الأخيرة. 

ولسنوات شهدت الدولة الواقعة بشرق أفريقيا التي يبلغ تعداد سكانها 16 مليون نسمة هجمات إرهابية وغيرها من أعمال العنف. ورغم أن حركة «الشباب» تسيطر على مناطق كبيرة، فإن الحكومة في مقديشو واصلت القيام بحملة عسكرية ضد الميليشيات الإرهابية على مدار الشهور القليلة الماضية. 

 

المصدر: وكالات
الصومال
حركة الشباب
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