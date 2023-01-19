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تونس ترفع درجة الإنذار في ولايتين بسبب الثلوج

أرشيفية
19 يناير 2023 19:02

رفعت السلطات في تونس اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى مستوى عال في ولايتي جندوبة وباجة غربي البلاد بسبب استمرار سقوط الثلوج.

وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن التحول إلى اللون البرتقالي، وهي درجة إنذار مصنفة قبل الأخيرة والقصوى باللون الأحمر.

وأشار المعهد في آخر تحديث له ظهر اليوم، إلى تواصل تساقط الثلوج حتى الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (الخامسة مساء بتوقيت جرينيتش)، مما يعني درجة إنذار عالية وخطر متوقع خصوصا بالنسبة لمستعملي الطريق.

وطالب المعهد بالانتباه والتقيد بنصائح السلامة. وتشهد عدة مناطق في تونس منذ مساء أمس الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة وبداية تساقط الثلوج وهطول الأمطار بعد انحباس استمر لفترات طويلة تسبب في جفاف وتقلص في المخزون المائي بالسدود إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة.

وأعلنت سلطات الولاية في جندوبة واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، عن وقف الدراسة في معتمدية عين دراهم وفي المرتفعات بسبب تراكم الثلوج والتقلبات المناخية.

كما أعلن الحرس الوطني انقطاع الطريق التي تربط بين عين دراهم والمدينة المجاورة طبرقة بسبب الثلوج.

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المصدر: وكالات
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