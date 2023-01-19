رئيس وزراء تايوان يقدم استقالته

أعلن رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج اليوم الخميس أن مجلس وزرائه سوف يقدم استقالته بالكامل، وحث على إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد أسابيع من تكبد الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم هزيمة في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية " سي ان ايه" أن تسينج تشانج أعلن استقالته في منشور على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، عقب أن صدق البرلمان على الموازنة العامة للحكومة المركزية لعام . 2023. ومازال يجب أن توافق الرئيسة تساي انج وين على استقالة رئيس الوزراء.
وقال تسينج تشانج عقب الموافقة على الموازنة، أنه التقى بالرئيسة تساي وقدم استقالته مجددا، عقب أن رفضتها الرئيسة سابقا ليلة إجراء الانتخابات. وناشد تسينج تشانج الرئيسة تعيين رئيس وزراء جديد سريعا.