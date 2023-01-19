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رئيس المجلس الأوروبي يزور كييف لإجراء محادثات

شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي
19 يناير 2023 14:09

وصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات اليوم الخميس.وقال إنه يأمل أن يكون العام المقبل عام "نصر وسلام".
وكتب على تويتر "أعود إلى كييف لمناقشة جميع سبل التعاون"، ونشر صورة لنفسه على رصيف محطة قطار. 

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المصدر: رويترز
أوكرانيا
كييف
شارل ميشال
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