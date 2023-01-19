إصابة العشرات في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج في العراق
إحضار المصابين إلى منطقة الطوارئ في استاد البصرة الدولي بعد حادثة التدافع
19 يناير 2023 13:20
أفاد مصدر طبي عراقي، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة جنوبي العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المصدر قوله إن "هناك حالات حرجة بين المصابين". واحتشدت الجماهير منذ الصباح الباكر، أمام أبواب ملعب "جذع النخلة" الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة "خليجي 25 "بين المنتخب العراقي ونظيره العماني والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم.