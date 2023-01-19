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العراق: تسرب بأنبوب نقل الغاز في النجف

أشخاص يمشون عبر الأرصفة على طول الواجهة البحرية لممر شط العرب المائي جنوب العراق
19 يناير 2023 12:54

 أغلقت فرق الدفاع المدني في العراق، اليوم الخميس، الشوارع المحيطة بموقع تسرب غازي من الأنبوب الناقل في منطقة الرضوية وسط النجف الإشراف، ومنعت أي مصدر للنيران بالقرب من المنطقة.

وقالت مديرية الدفاع المدني العامة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، إن فرقها منعت حركة سير الدراجات النارية والعجلات مع إخلاء المنازل القريبة تحسباً لحدوث انفجارغازي .

ووفق المديرية، شهد خط نقل للغاز صباح اليوم تسربا مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني لتحكم سيطرتها على الموقع ومازالت ترابط حتى يتم إصلاح الخلل من قبل الجهات المعنية في وزارة النفط.

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المصدر: رويترز
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