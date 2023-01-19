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الصين تتعهد بكبح التكهنات بشأن كورونا على الإنترنت خلال العطلة

أشخاص يتنقلون على دراجات نارية على جسر فوق نهر لانتسانغ في مدينة جنوب الصين
19 يناير 2023 12:25

يقول المسؤولون عن الرقابة في الصين إنهم سيكبحون التكهنات التي سترد على الإنترنت بشأن فيروس كورونا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المقبلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس عن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، قولها في بيان لها أمس الأربعاء، إنها "ستزيد من تصحيح الشائعات المتعلقة بالجائحة على الإنترنت" خلال الشهر المقبل، للتأكد من أن المحتوى لا "يضلل الجمهور ويتسبب في حالة من الذعر الاجتماعي".

وقالت هيئة الرقابة على الإنترنت إنها ستعالج المشكلات المتعلقة بـ "فبركة تجارب المرضى"، مضيفة أن الهدف هو "التصحيح الشامل لقضايا مثل المعلومات الخاطئة، لتجنب المبالغة في المشاعر القاتمة".

 

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المصدر: وكالات
كورونا
الصين
الإنترنت
كوفيد 19
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