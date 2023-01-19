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زيلينسكي يأمر بالتحقيق في تحطم مروحية وزير الداخلية

زيلينسكي يتحدث إلى وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي خلال زيارة لقاعدة
19 يناير 2023 10:03

كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جهاز الخدمة السرية في البلاد بالتحقيق في سبب تحطم طائرة مروحية أدى إلى مقتل 14 شخصا من بينهم وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي.

ولا يزال سبب تحطم المروحية صباح الأربعاء غير واضح ، لكن زيلينسكي وعد بتوضيح خلال خطابه المسائي بالفيديو.

وقال: "إنها حقا خسارة كبيرة للدولة". وتفيد أحدث التقارير بأن من بين القتلى طفلا وأن 25 شخصا آخرين أصيبوا.

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
كييف
تحطم طائرة
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