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لولا يبحث إنشاء شرطة فدرالية لحماية غابات الأمازون

غابات الأمازون
19 يناير 2023 09:27

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دول أميركا الجنوبية التي تتشارك غابات الأمازون إلى توحيد الجهود لحماية المورد الرئيسي لمكافحة التغير المناخي.

وقال لولا في مقابلة مع قناة "غلوبو نيوز" إن معالجة "قضية المناخ اليوم ضرورية من أجل الحفاظ على الجنس البشري على كوكب الأرض، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع".

وأضاف أنه يعمل على تنظيم لقاء مع زعماء الإكوادور وكولومبيا والبيرو وفنزويلا وبوليفيا وغويانا الفرنسية "حتى نتمكن من بحث سياسة قارية للحفاظ على منطقة الأمازون".

وتعهد لولا الذي بدأ ولايته الرئاسية الثالثة في الأول من يناير باتخاذ إجراءات قوية لحماية البيئة وتعزيز حماية الأمازون بشكل أساسي.

وتعهد لولا البالغ 77 عاما بإنهاء إزالة غابات الأمازون، قائلا في مقابلته الأربعاء إنه يسعى لإنشاء شرطة فدرالية "تعمل بمزيد من القوة" لحماية الغابات وكذلك لدعم المؤسسات الحكومية الأخرى.

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المصدر: آ ف ب
المناخ
الرئيس البرازيلي
لولا دا سيلفا
غابات الأمازون
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