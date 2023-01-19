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مقتل 15 جندياً في حريق بثكنة عسكرية في أرمينيا

حريق بثكنة عسكرية في أرمينيا (أرشيفية)
19 يناير 2023 09:55

قالت وزارة الدفاع في أرمينيا اليوم الخميس إن 15 جنديا لقوا حتفهم في حريق اندلع في ثكنة لإحدى وحدات القوات المسلحة.
وأضافت في بيان مقتضب أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا وحالتهم خطيرة. 

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المصدر: رويترز
قاعدة عسكرية
حريق
أرمينيا
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