الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

نيويورك (الاتحاد)

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً على ضرورة تغليب لغة الحوار والابتعاد عن المواقف المتطرفة.

وقالت الإمارات في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة أمس، إن الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وصلت إلى مرحلة بالغة الحساسية والخطورة بسبب الإجراءات الأحادية والممارسات غير الشرعية بحق الشعب الفلسطيني. ودعا البيان، مجلس الأمن إلى بذل قصارى الجهود لتدارك التوترات وخفض التصعيد، تفادياً لوصول النزاع إلى مستويات أخطر قد تطال تداعياتها المنطقة بأكملها.

وقال: «يشمل ذلك العمل على ضمان الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة والتي حددت الأسس الفعلية لتسوية مقبولة وعادلة وسلمية لهذا النزاع». وسلط البيان الضوء على عدد من الاتجاهات السلبية التي دعا إلى وقفها لأنها تشكل نقاط اشتعال خلال هذه المرحلة الحاسمة. وقال: «إنهاء التوترات المستمرة في الأماكن المقدسة وحولها وتصاعد الخطاب التحريضي بشأنها».

وجدد رفض الإمارات وإدانتها لأي انتهاكات أو إجراءات استفزازية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وكذلك الاقتحامات المتكررة لباحة المسجد الأقصى المبارك والتهديد بإعادة اقتحامه مجدداً، معتبراً أن تلك الاستفزازات قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها اعتراض طريق السفير الأردني أثناء دخوله إلى المسجد الأقصى.

كما أكد البيان ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس، مثمناً كافة الجهود المتعددة الأطراف للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس، ومنها جهود لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى ضرورة وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للسكان في المناطق المصنفة «ج»، قائلاً إنه «يعيش اليوم أكثر من 1200 فلسطيني في «مسافر يطا» حالة من الترقب والخوف جراء خطر تهجيرهم من منازلهم، بينما شهدت بالفعل العديد من العائلات هدم ممتلكاتها في مناطق متفرقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأضاف: «أما في القدس الشرقية، ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد وصلت معدلات هدم المباني الفلسطينية أو تلك التي أجبر ملاكها على إغلاقها بعد صدور أوامر بهدمها إلى 53 % وذلك حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، مقارنة بـ 27 % خلال السنوات الخمس السابقة».

وحول منع الأنشطة الاستيطانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، قال البيان: «تفيد التقارير بالمصادقة على عشرات الخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مثل القدس والخليل والأغوار، إلى جانب الارتفاع المتواصل في وتيرة العنف المرتبط بالمستوطنين، ونشدد هنا على أن بناء وتوسيع المستوطنات والطرق التابعة لها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس، فضلاً عن قطعها تواصل المناطق الفلسطينية، الأمر الذي يقوض حل الدولتين». وأكد البيان على ضرورة وقف جميع هذه الانتهاكات وتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، داعياً الجانبين لتغليب لغة الحوار والتهدئة والابتعاد عن المواقف المتطرفة. وشدد البيان على أهمية إعادة الأمور إلى مسارها السلمي وخلق آفاق سياسية تصاحبها إجراءات عملية لتحسين الوضع على أرض الواقع، أملاً بالعودة العاجلة إلى المفاوضات، بهدف إعلان دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ متبادل.