اليمن.. مقتل قائد عسكري بارز بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في أبين

عدن (الاتحاد)

قتل قائد عسكري بارز بالجيش اليمني وعدد من مرافقيه بانفجار نفذه عناصر من تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ومحلية بأن العميد عبدالرحمن المعكر، قائد الكتيبة الثانية في اللواء السادس دعم وإسناد قتل مع اثنين من مرافقيه، فيما أُصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة في «وادي عومران» بمديرية «مودية»، أثناء مشاركتهم في حملة أمنية وعسكرية لتطهير الوادي من العناصر الإرهابية أمس. وتشهد مناطق عدة في مديرية «مودية» حملة أمنية وعسكرية لتطهيرها من العناصر الإرهابية، التي كثفت من استخدام العبوات الناسفة.

وفي سياق آخر، أحبط الجيش اليمني، أمس، محاولات تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات شمالي محافظة الجوف.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن قوات الجيش تصدت للميليشيات الحوثية أثناء محاولتها التسلل في منطقة «اليتمة»، التابعة لمديرية «خب والشعف». ولفتت المصادر إلى أن اشتباكات اندلعت عقب محاولة التسلل بجبهة «الأبتر» شمال شرق منطقة «‎اليتمة». وأوضحت المصادر أن الميليشيات حاولت ‏اختراق خط التماس باتجاه الخط الإسفلتي ومواقع استراتيجية أخرى، غير أن قوات الجيش أحبطت المحاولة، وكبّدت عناصر الميليشيات خسائر بشرية ومادية. وتشهد عدد من الجبهات القتالية في محافظات مأرب والجوف والساحل الغربي وتعز وأبين والضالع، محاولات تسلل متفرقة للميليشيات منذ انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر الماضي.