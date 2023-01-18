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هجوم لـ«داعش» في كركوك بالعراق

أرشيفية
19 يناير 2023 01:55

هدى جاسم (بغداد)

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قتل عنصران من الشرطة العراقية جراء هجوم نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك.
وقال عامر نوري، المسؤول الإعلامي لدى مديرية شرطة كركوك، إن هجوماً لتنظيم «داعش» استهدف دورية للشرطة العراقية في «جبل بور» بمنطقة «تشيمان» شمالي المحافظة.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصري شرطة، قبل أن يرسل الأمن العراقي تعزيزات إلى المنطقة.
ومنذ مطلع 2022، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول «داعش» الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها صيف عام 2014.
ولايزال تنظيم «داعش» ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.
إلى ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، نقل 142 عائلة عراقية من أهالي «الدواعش» من مخيم «الهول» في سوريا إلى مخيم «الجدعة» داخل الأراضي العراقية.
وقال الأعرجي في تغريدة له إن «جهوداً تبذلها الحكومة العراقية تمخضت عن نقل 142عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة، في إطار دمجهم بالمجتمع».

داعش
الشرطة العراقية
كركوك
العراق
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