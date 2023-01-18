خبراء لـ«الاتحاد»: العمليات الاستباقية والدعم الدولي أضعفا حركة «الشباب» في الصومال

أحمد شعبان (مقديشو، القاهرة)

أكد خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي أن حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال بدأت تضمحل وتنحسر وتضعف بسبب العمليات الاستباقية من الجيش، والدعم العربي والأفريقي والدولي للصومال. وكانت حركة «الشباب» قد مُنيت بهزائم عسكرية كبيرة في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تمكن الجيش من قتل عشرات المسلحين منها وتحرير العديد من المدن.

وأوضح اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي أن نشاط حركة «الشباب» بدأ يضمحل إلى حد ما، بسبب الضربات التي يقوم بها الجيش الصومالي والتي أثرت فيها بصورة كبيرة، معتبراً أن إرهاب الحركة لم ينته لأن عناصرها لازالوا يتلقون تمويلاً ودعماً.

وشدد الخبير الأمني في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة قيام دول العالم بعمليات استخباراتية والتواصل لتبادل المعلومات، لأن الإرهاب عابر للحدود وينتقل من دولة لأخرى وليس مقتصراً على الصومال، لافتاً إلى وجود علاقة وتواصل بين الحركة والتنظيمات الإرهابية الأخرى وعلى رأسها تنظيما «القاعدة» و«داعش».

من جانبه، اعتبر السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن الجيش الصومالي حقق نجاحات على حركة «الشباب» خلال الأشهر الماضية وخاصة مع تولي الرئيس الجديد حسن شيخ محمود السلطة في الصومال، حيث وضع أولوية لمحاربة الإرهاب. وقال حليمة في تصريح لـ«الاتحاد» إن هناك نشاطاً مكثفاً وتعاوناً وثيقاً في مواجهة الحركة مؤخراً بدعم عربي ودولي.

وشدد على أن التطورات تؤكد أن هناك انحساراً كبيراً ومتصاعداً للحركة الإرهابية وأنشطتها في الصومال، معرباً عن أمله أن تتحقق انتصارات حاسمة تجعلها غير فاعلة.