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مرشحون للانتخابات الرئاسية يطرحون مبادرة لحل الأزمة في ليبيا

مرشحون للانتخابات الرئاسية يطرحون مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
19 يناير 2023 01:54

حسن الورفلي (بنغازي)

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أطلق 48 مرشحاً محتملاً للرئاسة في ليبيا، أمس، مبادرة لإجراء الانتخابات المتعثرة تتضمن منح السلطة التشريعية مؤقتاً للمجلس الأعلى للقضاء وتشكيل حكومة مصغرة.
وأعلن المرشحون في مبادرتهم، أنهم سلموها إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ودعوا المجتمع الدولي إلى تبنيها كخريطة طريق للخروج من المراحل الانتقالية.
وتتضمن المبادرة خريطة طريق محددة بتواريخ للوصول إلى الانتخابات التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، جراء خلافات بين مؤسسات الدولة ولاسيما بشأن قانوني الانتخاب.
وتقضي المبادرة بـ«تسليم السلطة لرئيس الدولة والبرلمان المنتخبين في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر».
والطريق إلى هذه المرحلة يمر بأن «يصدر المجلس الأعلى للقضاء مراسم بمنح إجازة مفتوحة لمجلسي النواب والدولة وحل الحكومتين، ويتولى المجلس الرئاسي مهامهما». و«يُسمي المجلس الأعلى للقضاء في 10 أيام رئيس حكومة يشكل حكومة مصغرة من كفاءات لم يتولوا مناصب سيادية في السابق، ويقدمها للمجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها خلال 10 أيام»، وفق المبادرة.

الأزمة الليبية
ليبيا
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الانتخابات الليبية
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