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آلاف الممرضات في إنجلترا يضربن عن العمل احتجاجاً على تدني الأجور

آلاف الممرضات في إنجلترا يضربن عن العمل احتجاجاً على تدني الأجور
19 يناير 2023 01:57

لندن (وكالات)

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بدأ آلاف الممرضات، أمس، إضراباً عن العمل لمدة يومين في أنحاء إنجلترا على خلفية مطالبات بتحسين الأجور. وقال اتحاد الكلية الملكية للتمريض «RCN»، في بيان، لقد «بدأ إضراب ممرضات 55 مؤسسة صحية في أنحاء إنجلترا يومي الأربعاء والخميس على خلفية نزاع حول الأجور مع الحكومة».
وبهذا الخصوص، قال بات كولين، أمين عام «RCN»، في تصريح صحفي: إن «الناس لا يموتون لأن الممرضات يضربن، الممرضات يضربن لأن الناس يموتون».
وأضاف المسؤول الصحي أن «المسؤولين الحكوميين رفضوا إجراء مفاوضات رسمية معنا، واختاروا الإضراب بدلاً عن ذلك».
وتابع كولين قائلاً: «لا نستطيع ترك العدد القياسي لوظائف الممرضات الشاغرة يزداد سوءاً، وبالتالي فإن دفع رواتب عادلة لطاقم التمريض سيساهم في تغيير هذا الوضع بهدف تزويد مواطنينا بالرعاية الصحية التي يستحقونها». والاثنين، أعلن الاتحاد أن الممرضات سيضربن مرة أخرى يومي 6 و7 فبراير المقبل في إنجلترا وويلز ما لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية الشهر الجاري.

إنجلترا
لندن
زيادة الأجور
تدني الأجور
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