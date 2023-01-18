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بوتين: انتصار روسيا في أوكرانيا «أمر حتمي»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
19 يناير 2023 01:59

موسكو (وكالات)

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن انتصار روسيا في أوكرانيا «أمر حتمي».
وفي تصريحات بثها التلفزيون خلال زيارة لمصنع أسلحة في سان بطرسبرج، قال بوتين للعمال والصحفيين «النصر مؤكد، لا شك لديّ في ذلك». بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يخوض حرباً ضد روسيا عبر أوكرانيا، متهماً الاتحاد الأوروبي بأنه أصبح خاضعاً بشكل كامل للولايات المتحدة.
جاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحافي بالعاصمة الروسية موسكو، عقده لاستعراض حصيلة عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022.
وأوضح «إن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة تحضير الولايات المتحدة وحلفائها على مدى سنوات طويلة لشن حرب هجينة ضد روسيا».
وأضاف أنه «باستخدامهم أوكرانيا وكيلة لهم فإنهم يشنون حرباً على بلادنا بمهمة واحدة: ‭)‬الحل الأخير)‬ للمسألة الروسية».
وشكك وزير الخارجية الروسي في استقلالية قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسياسة الخارجية، قائلاً إنه أصبح خاضعاً بشكل كامل لما وصفها بـ«إملاءات الولايات المتحدة». 
واعتبر أن أوروبا أصبحت تعمل من أجل خدمة مصالح الولايات المتحدة في «احتواء روسيا»، قائلاً: «تم اتخاذ مسار لإنشاء هيكل كتلة ضد روسيا والصين في منطقة الإندوباسيفيك، كما يسميها الغربيون».

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