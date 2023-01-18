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70 وفاة خلال أسبوع في أفغانستان جراء البرد القارس

70 وفاة خلال أسبوع في أفغانستان جراء البرد القارس
19 يناير 2023 01:53

كابول (وكالات)

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أعلنت السلطات الأفغانية أمس، وفاة 70 شخصاً على الأقل خلال أسبوع بسبب موجة البرد القارس في البلد الذي يعيش أزمة إنسانية خطيرة. تشهد كابول والعديد من الولايات الأخرى في البلد الفقير انخفاضاً في درجات الحرارة منذ 10 يناير.  وسجلت ولاية «غور» وسط البلاد أدنى درجات الحرارة التي وصلت إلى 33 تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع يومي 14 و15 يناير.
وقال مدير الأرصاد الجوية في أفغانستان محمد نسيم مرادي: «هذا الشتاء هو الأبرد إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة، نتوقع استمرار موجة البرد لمدة أسبوع آخر أو أكثر». ووفق وزارة إدارة الكوارث، لقي ما لا يقل عن 70 شخصاً مصرعهم منذ بداية موجة البرد، كما نفق نحو 70 ألف رأس من الماشية يعتمد عليها الكثير من الأفغان لتأمين قوتهم.
وظهرت مشاهد من مناطق ريفية لعائلات مشردة متجمعة حول نار للتدفئة، بينما تجمع الأكثر حظاً في العاصمة المغطاة بالثلوج حول مواقد الفحم التقليدية.
وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في قطع طرق بعدة ولايات في وسط أفغانستان وشمالها، بحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
تضاف موجة البرد إلى العديد من الصعوبات في البلاد التي تكافح أصلاً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. 
ويواجه أكثر من نصف الأفغان البالغ عددهم 38 مليون نسمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، وثلاثة ملايين طفل معرضون لخطر سوء التغذية.

أفغانستان
البرد القارس
البرد
موجة البرد
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