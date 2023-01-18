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ستولتنبرج: أوكرانيا ستحصل على المزيد من الدعم

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
18 يناير 2023 23:50

 قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إن أوكرانيا ستحصل على المزيد من الدعم والأسلحة الحديثة.

وذكر ستولتنبرج قبيل اجتماع لداعمي أوكرانيا في ألمانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري "إن الرسالة الأساسية هناك ستكون: المزيد من الدعم والمزيد من الدعم المتطور وأسلحة أثقل والمزيد من الأسلحة الحديثة".

 

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المصدر: د ب أ
حلف الناتو
ينس ستولتنبرج
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