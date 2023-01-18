البرازيل: إعفاءات جديدة من طاقم الأمن بعد أعمال الشغب
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يسير مع رئيسة المحكمة البرازيلية روزا ويبر والوزراء (أرشيفية)
18 يناير 2023 22:40
أعفت الحكومة البرازيلية 13 عسكريا مكلفين الأمن في إطار حملة التطهير التي أمر بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد محاولة التمرد في 8 يناير في برازيليا.
ونُشر النبأ في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة في ألفورادا بالعاصمة، حيث تعرضت مقار الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا للتخريب على أيدي أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو. والعسكريون الذين تم فصلهم الأربعاء هم من مجلس أمن المؤسسات، الهيئة الحكومية المكلفة مساعدة الرئيس في سياسته الأمنية والدفاعية الوطنية.