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اجتماع الآلية المشتركة بين السودان وجنوب السودان في جوبا

اجتماع الآلية المشتركة بين السودان وجنوب السودان في جوبا
18 يناير 2023 21:45

انعقد بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اليوم، الاجتماع الدوري للآليه السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان.

وأكدت وزير الدفاع وشؤون قدامى المحاربين بجنوب السودان أنجلينا تيتج خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، معربة عن أملها في أن تحقق الاجتماعات أهدافها.

من جانبه ثمن وزير الدفاع السوداني الفريق ركن يس إبراهيم يس دور الآلية المشتركة في تعميق العلاقات المتجذرة بين البلدين.

وكان قد سبق عقد اجتماعات للجان الفنيه للآلية المشتركة يوم أمس تحضيرا لاجتماعات الآلية السياسية والأمنية.

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المصدر: وكالات
السودان
جنوب السودان
جوبا
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