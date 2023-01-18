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الرئيس الأوكراني يحضر جلسة بمنتدى دافوس

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر رابط فيديو في مركز المؤتمرات خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
18 يناير 2023 21:16

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي‭ ‬إنه ليس قلقا بشأن أمنه الشخصي بعد مقتل وزير داخليته في تحطم مروحية في وقت سابق اليوم الأربعاء.

جاء التصريح خلال جلسة أسئلة وأجوبة بالمنتدى المنعقد في منتجع دافوس السويسري حضرها الرئيس الأوكراني عبر الإنترنت.

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المصدر: وكالات
فلوديمير زيلينسكي
منتدى دافوس
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